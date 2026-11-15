Musim Hujan Tiba, Ini Cara Menjaga Kesehatan Tubuh dengan Bahan Alami

PONTIANAK POST - Musim hujan bukan hanya membuat orang perlu menyiapkan payung dan jas hujan.

Kondisi tubuh, asupan makanan, serta kebiasaan sehari-hari juga perlu diperhatikan agar kesehatan tetap terjaga. Di balik udara yang lebih sejuk, musim hujan membawa sejumlah potensi masalah kesehatan.

Genangan air dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk, sedangkan air yang tercemar berisiko menularkan penyakit. Perubahan cuaca juga dapat memengaruhi kenyamanan dan kondisi tubuh.

Advertisement Keluhan flu dan batuk sering meningkat pada musim hujan. Namun, gangguan tersebut berkaitan dengan infeksi virus, bukan semata-mata karena udara dingin atau terkena air hujan.

Karena itu, menjaga kesehatan sebaiknya dilakukan sejak awal.

Advertisement Kebiasaan sederhana seperti mengenakan pakaian hangat, menggunakan minyak atau balsam penghangat, serta mengonsumsi minuman hangat dapat membantu menjaga kenyamanan tubuh.

Perhatikan asupan makanan bergizi

Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof. Dr. Apt. Mangestuti Agil, MS, menjelaskan menjaga kesehatan selama musim hujan tidak terlepas dari kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi dengan jumlah yang cukup.

Lengkapi menu harian dengan sayuran, buah, telur, ikan, atau daging. Kebutuhan protein perlu disesuaikan dengan usia, aktivitas harian, dan kondisi kesehatan masing-masing.

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Telur rebus dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein. Selain itu, sayuran seperti kelor dan bayam bisa melengkapi asupan vitamin, mineral, serta serat.

Daun kelor dikenal memiliki kandungan vitamin A, B kompleks, dan C. Sayuran ini juga mengandung mineral seperti kalsium, kalium, zat besi, dan magnesium.