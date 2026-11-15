Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kesehatan

Musim Hujan Tiba, Ini Cara Menjaga Kesehatan Tubuh dengan Bahan Alami

C
Penulis: Chairunnisya
Ilustrasi minuman dari jahe, kunyit, temulawak (AI)
Ilustrasi minuman dari jahe, kunyit, temulawak (AI)

Advertisement

PONTIANAK POST - Musim hujan bukan hanya membuat orang perlu menyiapkan payung dan jas hujan.

Kondisi tubuh, asupan makanan, serta kebiasaan sehari-hari juga perlu diperhatikan agar kesehatan tetap terjaga. Di balik udara yang lebih sejuk, musim hujan membawa sejumlah potensi masalah kesehatan.

Genangan air dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk, sedangkan air yang tercemar berisiko menularkan penyakit. Perubahan cuaca juga dapat memengaruhi kenyamanan dan kondisi tubuh.

Advertisement

Keluhan flu dan batuk sering meningkat pada musim hujan. Namun, gangguan tersebut berkaitan dengan infeksi virus, bukan semata-mata karena udara dingin atau terkena air hujan.

Baca Juga: Resep Tauwa Kuah Jahe, Kembang Tahu Lembut yang Nikmat Disantap Hangat saat Hujan

Karena itu, menjaga kesehatan sebaiknya dilakukan sejak awal.

Advertisement

Kebiasaan sederhana seperti mengenakan pakaian hangat, menggunakan minyak atau balsam penghangat, serta mengonsumsi minuman hangat dapat membantu menjaga kenyamanan tubuh.

Perhatikan asupan makanan bergizi

Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof. Dr. Apt. Mangestuti Agil, MS, menjelaskan menjaga kesehatan selama musim hujan tidak terlepas dari kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi dengan jumlah yang cukup.

Lengkapi menu harian dengan sayuran, buah, telur, ikan, atau daging. Kebutuhan protein perlu disesuaikan dengan usia, aktivitas harian, dan kondisi kesehatan masing-masing.

Baca Juga: Daun Kelor Berpotensi Jadi Pangan Fungsional Asal Diolah dengan Tepat

Telur rebus dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein. Selain itu, sayuran seperti kelor dan bayam bisa melengkapi asupan vitamin, mineral, serta serat.

Daun kelor dikenal memiliki kandungan vitamin A, B kompleks, dan C. Sayuran ini juga mengandung mineral seperti kalsium, kalium, zat besi, dan magnesium.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Resep Tauwa Kuah Jahe, Kembang Tahu Lembut yang Nikmat Disantap Hangat saat Hujan

Resep Tauwa Kuah Jahe, Kembang Tahu Lembut yang Nikmat Disantap Hangat saat Hujan

Resep tauwa kuah jahe berbahan susu kedelai dan agar-agar. Teksturnya lembut, manis, dan nikmat disantap hangat saat hujan.

Tak Punya Kebun? Begini Cara Mudah Menanam Jahe di Dalam Pot

Tak Punya Kebun? Begini Cara Mudah Menanam Jahe di Dalam Pot

Menanam jahe di pot bisa dilakukan di rumah. Simak cara memilih rimpang, menanam, merawat hingga waktu panennya.

Potensi Jahe Gajah Mempawah Makin Terbuka, Terminal Kijing Jadi Pintu Menuju Pasar Ekspor

Potensi Jahe Gajah Mempawah Makin Terbuka, Terminal Kijing Jadi Pintu Menuju Pasar Ekspor

Jahe gajah Mempawah berpeluang ekspor lewat Terminal Kijing, didukung program PLN Peduli untuk meningkatkan ekonomi petani.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer