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Kesehatan

Jahe, Cengkeh, dan Kapulaga Bisa Diolah Menjadi Minuman Hangat Musim Hujan

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Penulis: Chairunnisya
CENGKEH:&nbsp;Salah satu bumbu dapur sebagai bagian dari rempah-rempah asli Indonesia.&nbsp;
CENGKEH

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PONTIANAK POST - Saat hujan turun dan udara terasa dingin, minuman hangat kerap menjadi pilihan untuk mengembalikan kenyamanan tubuh.

Selain teh dan kopi, berbagai rempah seperti jahe, cengkeh, dan kapulaga bisa diolah menjadi minuman tradisional.

Rempah-rempah tersebut tidak hanya dikenal karena aromanya. Masing-masing juga memiliki kandungan senyawa yang menarik untuk diperhatikan.

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Wedang jahe dari rimpang segar

Jahe sudah lama digunakan sebagai bahan minuman tradisional. Salah satu olahan yang paling dikenal adalah wedang jahe, yang dibuat dengan merebus rimpang jahe segar hingga mendidih.

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Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof. Dr. Apt. Mangestuti Agil, MS, menyebut minuman hangat dapat menjadi pilihan ketika tubuh terasa kedinginan setelah kehujanan.

Jahe juga dikenal memiliki potensi manfaat sebagai antiradang dan antioksidan. Teh jahe dapat mendukung kesehatan saluran cerna serta membantu meredakan nyeri persendian, kram saat haid, dan nyeri otot setelah berolahraga.

Konsumsi secangkir teh jahe dua hingga tiga kali seminggu dapat menjadi bagian dari kebiasaan menikmati minuman hangat.

Selain itu, jahe mengandung vitamin dan mineral, termasuk vitamin C dan magnesium.

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Kapulaga, rempah beraroma khas

Kapulaga atau kardamon dikenal dengan julukan queen of spices atau ratu rempah. Dalam pengobatan tradisional, kapulaga digunakan untuk membantu mengatasi rasa tidak nyaman pada saluran cerna dan saluran pernapasan.

Kapulaga mengandung minyak atsiri, kalium, kalsium, zat besi, magnesium, dan fosfor. Rempah ini juga mengandung karbohidrat, protein, serta sedikit lemak dengan kalori yang relatif rendah.

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Editor : Chairunnisya
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