20 Kali Jinjit Sebelum Tidur Bisa Turunkan Gula Darah? Ini Penjelasannya

PONTIANAK POST - Gerakan jinjit sebelum tidur ramai dibicarakan di media sosial karena diklaim mampu menurunkan gula darah secara drastis dan mengurangi hormon kortisol.

Salah satu latihan yang dikaitkan dengan klaim tersebut adalah soleus push-up (SPU), gerakan sederhana yang dapat dilakukan sambil duduk.

Namun, klaim manfaatnya perlu dipahami secara tepat. Meski penelitian menunjukkan potensi SPU dalam mendukung metabolisme glukosa dan lemak, belum ada dasar ilmiah yang memastikan 20 kali jinjit sebelum tidur dapat menurunkan kortisol secara drastis dalam dua minggu.

Advertisement Coach Rio, sapaan Oktaryao Firdaus A.STrKes AIFO, pemilik Therafits.id, menjelaskan bahwa jumlah gerakan tidak harus dibatasi sebanyak 20 kali.

’’Tidak harus 20 kali. Untuk pemula, SPU sambil duduk bisa dilakukan 15 repetisi sebanyak tiga sampai empat set,’’ jelasnya, dikutip dari Jawapos.

Advertisement Apa manfaat soleus push-up?

SPU merupakan latihan yang mengaktifkan otot soleus, salah satu otot pada betis. Gerakan ini dilakukan dengan mengangkat dan menurunkan tumit ketika posisi tubuh sedang duduk.

Penelitian tim peneliti University of Houston pada 2022 menunjukkan bahwa aktivasi otot soleus melalui SPU dapat meningkatkan metabolisme oksidatif serta membantu regulasi glukosa dan lipid.

Karena itu, latihan ini berpotensi mendukung metabolisme tubuh.

Namun, manfaat tersebut tidak berarti SPU bisa menggantikan penanganan medis atau menjadi cara instan untuk menurunkan gula darah.

’’Karena itu, SPU lebih tepat dipandang sebagai aktivitas fisik ringan yang berpotensi mendukung metabolisme tubuh, namun bukan sebagai cara instan untuk menurunkan gula darah drastis,’’ paparnya.