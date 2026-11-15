Soleus Push-Up, Gerakan Sederhana yang Berpotensi Mendukung Metabolisme Glukosa

PONTIANAK POST - Latihan fisik tidak selalu harus dilakukan dengan gerakan berat atau menggunakan peralatan khusus.

Salah satu contohnya adalah soleus push-up (SPU), gerakan sederhana yang dapat dilakukan sambil duduk dengan mengangkat dan menurunkan tumit.

Meski terlihat mudah, latihan ini menarik perhatian karena melibatkan otot soleus yang berada di bagian betis. Aktivasi otot tersebut diketahui memiliki potensi dalam mendukung metabolisme glukosa dan lipid.

Advertisement Penelitian tim peneliti University of Houston pada 2022 menunjukkan bahwa aktivasi otot soleus melalui gerakan SPU dapat meningkatkan metabolisme oksidatif serta membantu regulasi glukosa dan lipid.

Otot soleus dan metabolisme tubuh

Advertisement Otot soleus merupakan salah satu otot yang berada di bagian betis. Dalam latihan SPU, otot ini diaktifkan melalui gerakan mengangkat tumit ketika tubuh berada dalam posisi duduk.

Coach Rio, sapaan Oktaryao Firdaus A.STrKes AIFO, pemilik Therafits.id, menjelaskan bahwa SPU berpotensi menjadi aktivitas fisik ringan untuk mendukung metabolisme tubuh.

’’Karena itu, SPU lebih tepat dipandang sebagai aktivitas fisik ringan yang berpotensi mendukung metabolisme tubuh, namun bukan sebagai cara instan untuk menurunkan gula darah drastis,’’ paparnya, dikutip dari Jawapos.

Menurut Rio, gerakan ini dapat dilakukan setelah makan untuk membantu mengendalikan lonjakan gula darah dan respons insulin setelah tubuh menerima asupan glukosa.

Dengan mengaktifkan otot soleus, latihan ini dapat menjadi salah satu pilihan aktivitas fisik bagi orang yang menghabiskan banyak waktu dalam posisi duduk.

Alternatif untuk orang yang terlalu lama duduk

Gaya hidup sedentari atau kebiasaan kurang bergerak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebugaran.