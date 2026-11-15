Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kesehatan

Cara Melakukan Soleus Push-Up Sambil Duduk, Bisa Setelah Makan atau Nonton TV

C
Penulis: Chairunnisya
Ilustrasi berjinjit (AI)
Ilustrasi berjinjit (AI)

Advertisement

PONTIANAK POST - Tidak sempat berolahraga karena sibuk bekerja atau terlalu lama duduk di rumah?

Soleus push-up (SPU) bisa menjadi salah satu pilihan aktivitas fisik ringan yang relatif mudah dilakukan.

Latihan ini tidak memerlukan peralatan khusus. Gerakannya cukup sederhana, yakni mengangkat dan menurunkan tumit dalam posisi duduk.

Advertisement

Meski demikian, teknik yang benar tetap diperlukan agar gerakan lebih terarah pada otot soleus di bagian betis.

Coach Rio, sapaan Oktaryao Firdaus A.STrKes AIFO, pemilik Therafits.id, menjelaskan bahwa latihan dapat dilakukan di meja kerja maupun sambil menonton televisi.

Baca Juga: Soleus Push-Up, Gerakan Sederhana yang Berpotensi Mendukung Metabolisme Glukosa

Advertisement

1. Duduk dengan posisi nyaman

Langkah pertama adalah menyiapkan kursi dan duduk dengan nyaman.

Pastikan kedua telapak kaki berada dalam posisi rata di lantai. Sudut lutut dan pergelangan kaki perlu membentuk garis tegak lurus.

’’Posisikan telapak kaki rata di lantai dengan sudut lutut dan pergelangan kaki membentuk garis tegak lurus,’’ jelasnya dikutip dari Jawapos.

Posisi awal ini menjadi dasar sebelum melakukan gerakan mengangkat tumit.

Baca Juga: 20 Kali Jinjit Sebelum Tidur Bisa Turunkan Gula Darah? Ini Penjelasannya

2. Angkat kedua tumit

Setelah posisi duduk siap, pertahankan bagian depan telapak kaki agar tetap menempel di lantai.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor Al-Nassr vs Neftchi di Liga Champions Asia: Ronaldo Bugar, Siap Jadi Pembeda

Prediksi Skor Al-Nassr vs Neftchi di Liga Champions Asia: Ronaldo Bugar, Siap Jadi Pembeda

Prediksi skor Al-Nassr vs Neftchi di Liga Champions Asia Elite, membahas kondisi Ronaldo, prediksi susunan pemain, dan analisis pertandingan

Inul Daratista Berbagi Tips Tetap Bugar setelah Dua Dekade Berkarier di Musik Dangdut, Simak Rahasianya

Inul Daratista Berbagi Tips Tetap Bugar setelah Dua Dekade Berkarier di Musik Dangdut, Simak Rahasianya

Inul Daratista mengungkap olahraga menjadi kunci menjaga stamina dan penampilan tetap prima setelah lebih dari dua dekade berkarier di dunia

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer