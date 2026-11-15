Cara Melakukan Soleus Push-Up Sambil Duduk, Bisa Setelah Makan atau Nonton TV

PONTIANAK POST - Tidak sempat berolahraga karena sibuk bekerja atau terlalu lama duduk di rumah?

Soleus push-up (SPU) bisa menjadi salah satu pilihan aktivitas fisik ringan yang relatif mudah dilakukan.

Latihan ini tidak memerlukan peralatan khusus. Gerakannya cukup sederhana, yakni mengangkat dan menurunkan tumit dalam posisi duduk.

Advertisement Meski demikian, teknik yang benar tetap diperlukan agar gerakan lebih terarah pada otot soleus di bagian betis.

Coach Rio, sapaan Oktaryao Firdaus A.STrKes AIFO, pemilik Therafits.id, menjelaskan bahwa latihan dapat dilakukan di meja kerja maupun sambil menonton televisi.

Advertisement 1. Duduk dengan posisi nyaman

Langkah pertama adalah menyiapkan kursi dan duduk dengan nyaman.

Pastikan kedua telapak kaki berada dalam posisi rata di lantai. Sudut lutut dan pergelangan kaki perlu membentuk garis tegak lurus.

’’Posisikan telapak kaki rata di lantai dengan sudut lutut dan pergelangan kaki membentuk garis tegak lurus,’’ jelasnya dikutip dari Jawapos.

Posisi awal ini menjadi dasar sebelum melakukan gerakan mengangkat tumit.

2. Angkat kedua tumit

Setelah posisi duduk siap, pertahankan bagian depan telapak kaki agar tetap menempel di lantai.