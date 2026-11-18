PONTIANAK POST - Memilih mainan untuk anak tidak cukup hanya mempertimbangkan bentuk dan tampilannya.

Orang tua juga perlu memperhatikan bahan, kualitas, serta informasi produk sebelum membelinya.

Hal ini berlaku pula untuk squishy, mainan bertekstur empuk yang dapat diremas. Produk berkualitas rendah atau palsu berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya sehingga perlu diperiksa sebelum diberikan kepada anak.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, Dokter Kelvin Arifin, yang kerap membagikan edukasi kesehatan melalui Instagram @dr.kelvinarifin dan TikTok @kelvin.arifin2, menjelaskan sejumlah hal yang bisa diperhatikan orang tua untuk mengenali produk yang dicurigai bermasalah.

Periksa Label dan Informasi Produsen

Advertisement Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan informasi pada kemasan atau produk. Squishy berkualitas rendah atau palsu biasanya tidak memiliki label dan informasi produsen yang jelas.

Material produk juga perlu diperhatikan, termasuk keterangan food grade atau thermoplastic rubber (TPR) non-toksik.

Kejelasan informasi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan orang tua sebelum membeli mainan. Jangan hanya terpikat bentuk atau warna produk tanpa memeriksa keterangan yang tersedia.

Waspadai Bau Menyengat seperti Bensin atau Cat

Selain label dan material, bau mainan juga perlu diperhatikan. Produk yang mengeluarkan aroma menyengat seperti bensin, cat, atau pelarut kimia tajam patut dicurigai.

’’Jika squishy berbau sangat menyengat seperti bensin, cat, atau pelarut kimia tajam, sebaiknya mainan tersebut tidak digunakan dan segera dibuang,’’ kata Kelvin.

Jika menemukan ciri tersebut, orang tua sebaiknya tidak memberikan mainan kepada anak. Penggunaan squishy yang dicurigai bermasalah juga perlu segera dihentikan.