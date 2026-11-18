PONTIANAK POST - Beberapa bahan yang biasa digunakan dalam masakan ternyata memiliki kandungan senyawa yang menarik untuk diteliti dari sisi kesehatan.

Ketumbar, seledri, kayu manis, hingga cokelat hitam, misalnya, memiliki kandungan yang dikaitkan dengan fungsi jantung dan pembuluh darah.

Sejumlah penelitian menunjukkan potensi bahan-bahan tersebut dalam membantu menjaga tekanan darah.

Advertisement Namun, penggunaannya perlu dipahami secara tepat. Herbal dan rempah bukan pengganti penanganan medis bagi penderita hipertensi.

Ketumbar dan kandungan antioksidannya

Advertisement Ketumbar telah lama digunakan dalam sistem pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan jantung, pembuluh darah, dan saluran pencernaan.

Dilansir dari Jawapos. Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menyebut salah satu potensi manfaatnya dikaitkan dengan kandungan senyawa antioksidan.

Dalam sebuah studi, penggunaan ekstrak metanol air biji ketumbar dengan konsentrasi 1–30 mg/mL menunjukkan potensi menurunkan tekanan sistolik dan diastolik. Ekstrak tersebut juga memperlihatkan efek diuretik.

Temuan ini menjadi salah satu alasan ketumbar menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Seledri dan kandungan flavonoid

Seledri juga dikenal dalam penggunaan tradisional sebagai bahan yang dikaitkan dengan upaya membantu menurunkan tekanan darah.

Potensinya telah diteliti melalui percobaan pada tikus. Salah satu mekanisme yang diamati berkaitan dengan kemampuannya mengatasi resistensi pembuluh darah.