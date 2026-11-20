PONTIANAK POST – Kangkung selama ini dikenal sebagai sayuran sederhana yang kerap dikaitkan dengan rasa kantuk setelah dikonsumsi. Padahal, sayuran hijau yang mudah ditemukan di pasar dengan harga terjangkau ini menyimpan beragam nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Kangkung mengandung serat, vitamin A, vitamin C, kalium, zat besi, kalsium, fosfor, serta senyawa antioksidan. Kandungan tersebut membuat kangkung tidak hanya cocok menjadi menu pelengkap makanan, tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Advertisement Dikutip dari Alodokter, ada lima manfaat kangkung bagi kesehatan yang sayang untuk dilewatkan. Mulai dari menjaga kesehatan mata, meningkatkan imunitas, hingga membantu mengatur tekanan darah.

1. Membantu Menjaga Kesehatan Mata

Advertisement Salah satu manfaat kangkung berasal dari kandungan beta-karotennya yang cukup tinggi. Senyawa ini berperan melindungi sel-sel mata dari kerusakan.

Beta-karoten juga merupakan bahan baku pembentukan vitamin A di dalam tubuh. Vitamin tersebut berperan penting dalam menjaga kejernihan kornea mata.

Selain itu, vitamin A menjadi komponen penting dalam pembentukan rhodopsin, yaitu protein mata yang membantu mempertahankan ketajaman penglihatan ketika berada di tempat dengan pencahayaan minim.

2. Meningkatkan Imunitas Tubuh

Kangkung juga mengandung vitamin A dan vitamin C yang berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh.

Kedua vitamin tersebut terlibat dalam aktivasi sel darah putih yang bertugas melawan infeksi. Aktivitas antioksidannya juga membantu melindungi sel-sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas.

Dengan kandungan tersebut, mengonsumsi kangkung dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh.