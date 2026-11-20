PONTIANAK POST – Bahaya rokok elektrik atau vape tidak selalu muncul dalam waktu singkat. Dampaknya justru perlu diwaspadai karena zat adiktif di dalamnya dapat terakumulasi selama bertahun-tahun tanpa disadari penggunanya.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Hasbullah Thabrany, mengingatkan bahwa efek jangka panjang vape berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

Advertisement Peringatan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Permasalahan Vape atau Rokok Elektrik (REL). Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026) dimuat di laman MUI Digital

Menurut Hasbullah, bahaya zat adiktif yang bekerja secara perlahan terkadang lebih sulit dikenali dibandingkan zat yang memberikan efek langsung setelah dikonsumsi.

Advertisement Dia menjelaskan, ada zat yang reaksinya cepat terlihat pada tubuh. Namun, terdapat pula zat yang efeknya berlangsung lambat dan terakumulasi dalam jangka panjang.

Nikotin Picu Ketergantungan

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Hasbullah menggunakan analogi merebus katak untuk menggambarkan bahaya zat yang bekerja secara perlahan.

Jika katak dimasukkan ke dalam air mendidih, reaksinya akan langsung melompat karena merasakan perubahan suhu. Sebaliknya, ketika suhu dinaikkan sedikit demi sedikit, bahaya tersebut tidak segera disadari.

Analogi ini menggambarkan bagaimana nikotin dan zat kimia dalam vape dapat memberikan dampak secara bertahap sehingga penggunanya tidak menyadari risiko yang sedang mengintai.

Dari perspektif toksikologi atau ilmu yang mempelajari racun, nikotin dikenal sebagai zat adiktif kuat yang dapat memicu ketergantungan.