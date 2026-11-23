PONTIANAK POST - Membuat makanan dan minuman sendiri di rumah bisa menjadi cara sederhana untuk mengatur pola konsumsi keluarga.

Selain memberi keleluasaan memilih bahan, kebiasaan ini memungkinkan setiap orang menyesuaikan komposisi makanan sesuai kebutuhan.

Mulai dari smoothies, yoghurt, minuman fermentasi, hingga camilan sederhana, berbagai olahan dapat disiapkan tanpa harus selalu membeli produk jadi.

Advertisement Membuat olahan sendiri juga memberi kendali lebih besar terhadap bahan baku, jumlah gula, garam, lemak, serta metode pengolahan.

"Dari sisi gizi, memasak sendiri juga memberi kesempatan untuk meningkatkan keragaman pangan," ujar nutrisionis Melliana Eka Cahyani STrGz, dikutip dari Jawapos.

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Keragaman pangan dapat dibangun dengan memanfaatkan bahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tempe, tahu, telur, ikan, sayuran, buah, singkong, jagung, dan berbagai jenis umbi bisa menjadi pilihan untuk menu keluarga.

Keragaman tersebut penting karena tidak ada satu jenis makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi tubuh.

Karena itu, kebiasaan memasak sendiri tidak harus diwujudkan dalam menu yang mahal atau rumit. Bahan pangan sederhana pun dapat diolah menjadi makanan yang lebih bervariasi.

Modifikasi resep secara bertahap

Membuat makanan sendiri bukan berarti otomatis menghasilkan olahan dengan kandungan gizi lebih baik.