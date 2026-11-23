PONTIANAK POST - Beras porang mulai dikenal sebagai alternatif nasi putih bagi masyarakat yang ingin mengatur pola makan.

Kandungan kalorinya yang rendah dan seratnya yang tinggi menjadi daya tarik utama pangan analog tersebut.

Namun, beras porang dan nasi putih sebenarnya memiliki karakteristik gizi yang berbeda. Karena itu, keduanya tidak bisa dianggap memiliki fungsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, food technologist sekaligus kreator konten pangan Erwin Setiawan dari akun @anakpanganindonesia menjelaskan, beras porang memiliki keunggulan pada kandungan serat, tetapi relatif rendah protein.

Mengenal Bahan Dasar Beras Porang

Advertisement Beras porang merupakan produk pangan analog yang dibuat dari ekstrak umbi porang.

Umbi porang mengandung kalsium oksalat dan senyawa sianida yang perlu dihilangkan melalui proses pengolahan sebelum patinya diambil.

Ekstrak yang digunakan dalam pembuatan beras porang dikenal sebagai glukomanan.

’’Kalau melihat produk jeli, ada bahan yang namanya konjak. Nah, itu glukomanan. Sifatnya sulit dicetak menyerupai beras karena itu perlu ditambahkan bahan pengikat,’’ jelas Erwin, dikutip dari Jawapos.

Glukomanan menjadi salah satu komponen utama yang membedakan beras porang dari beras putih konvensional.

Kandungan Serat Beras Porang Mencapai 80 Persen

Keunggulan utama beras porang terletak pada kandungan serat pangannya yang mencapai 80 persen dari berat kering bahan.