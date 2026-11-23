PONTIANAK POST - Memilih makanan dengan kandungan kalori lebih rendah menjadi salah satu perhatian orang yang sedang mengatur berat badan.

Salah satu pangan yang mulai dilirik adalah beras porang karena memiliki kandungan serat tinggi dan kalori lebih rendah dibandingkan nasi putih.

Meski demikian, beras porang tidak serta-merta harus menggantikan nasi putih sepenuhnya. Kedua jenis pangan tersebut memiliki karakteristik dan fungsi gizi yang berbeda.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, food technologist sekaligus kreator konten pangan Erwin Setiawan dari akun @anakpanganindonesia menjelaskan, beras porang dapat menjadi alternatif bagi mereka yang sedang mengelola asupan kalori.

Mengapa Beras Porang Dilirik untuk Diet?

Advertisement Beras porang memiliki keunggulan berupa kandungan serat pangan yang mencapai 80 persen dari berat kering bahan.

Selain itu, kandungan kalorinya juga relatif rendah dibandingkan nasi putih.

’’Beras porang mengandung sekitar 20 kalori dan 5 gram karbohidrat. Sementara itu, beras biasa dapat menyumbang kalori hingga sekitar sepuluh kali lipat dan karbohidrat sekitar 30 gram. Meski demikian, angka kandungan gizi dapat berbeda bergantung pada produk, komposisi, dan takaran saji,’’ bebernya.

Perbedaan kandungan kalori dan karbohidrat tersebut membuat beras porang menarik bagi orang yang sedang memperhatikan asupan makanan.

Apakah Beras Porang Lebih Sehat daripada Nasi Putih?

Menurut Erwin, anggapan bahwa beras porang sepenuhnya lebih sehat daripada nasi putih tidak tepat.

Keduanya memiliki fungsi berbeda sehingga pemilihan pangan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas tubuh.