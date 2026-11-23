PONTIANAK POST - Olahraga lari semakin digemari masyarakat. Mulai dari mengikuti fun run, bergabung dengan komunitas, mengejar prestasi, hingga menjaga berat badan, aktivitas ini menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran.

Namun, berlari ketika suhu udara panas membutuhkan perhatian khusus. Salah satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah kecukupan cairan dan energi selama beraktivitas.

Ketika berlari, suhu tubuh meningkat dan produksi keringat bertambah. Cairan serta elektrolit yang hilang perlu digantikan agar tubuh tidak mengalami dehidrasi.

Advertisement Jika kehilangan cairan tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, berbagai gangguan fisik dapat muncul dan memengaruhi kemampuan tubuh untuk berolahraga.

Dehidrasi Bisa Memicu Kram Otot

Advertisement Salah satu gangguan yang dapat terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit adalah kram otot.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa nyeri ketika otot berkontraksi. Akibatnya, gerakan menjadi tidak nyaman dan aktivitas berlari dapat terganggu.

Kecukupan cairan perlu diperhatikan agar fungsi tubuh tetap terjaga selama berolahraga.

Kekurangan Cairan Bisa Menyebabkan Sakit Kepala

Dehidrasi juga dapat menyebabkan penurunan volume darah. Kondisi ini berpengaruh terhadap aliran darah ke otak sehingga dapat memicu sakit kepala.

Selain itu, kekurangan cairan membuat tubuh mengalami perubahan dalam menjaga fungsi organ dan menjalankan aktivitas fisik.

Salah satu tanda yang dapat dirasakan adalah mulut dan tenggorokan sangat kering. Lidah juga terasa kering, sedangkan air liur menjadi lebih kental.