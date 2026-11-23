PONTIANAK POST - Menjaga kecukupan cairan menjadi bagian penting ketika melakukan aktivitas fisik, terutama olahraga lari di tengah cuaca panas.

Air putih selama ini menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun, tidak semua orang menyukai rasanya atau terbiasa minum air putih dalam jumlah cukup.

Sebagai alternatif, minuman berbahan alami dapat dikembangkan dengan rasa yang lebih beragam.

Advertisement Beberapa bahan, seperti air kelapa muda, asam jawa, rosella, pandan, dan jahe, dapat diolah menjadi minuman pendamping aktivitas fisik.

Meski menawarkan variasi, minuman herbal tidak selalu lebih baik daripada air putih.

Advertisement Mengapa Air Putih Penting bagi Tubuh?

Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menyebut air putih berperan penting dalam menjaga kesehatan dan mendukung fungsi tubuh secara normal.

Kecukupan air membantu otak bekerja dengan baik, termasuk menjaga kemampuan fokus, kewaspadaan, dan kejernihan mental.

Selain itu, air dibutuhkan dalam proses pencernaan dan buang air besar secara normal.

Ketersediaan cairan yang cukup juga membantu menjaga suhu tubuh, kenyamanan persendian, serta proses pengeluaran sisa metabolisme melalui ginjal.

Karena itu, kebutuhan air tidak hanya berkaitan dengan aktivitas olahraga, tetapi juga berbagai fungsi tubuh sehari-hari.