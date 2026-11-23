PONTIANAK POST - Setelah berolahraga, tubuh membutuhkan asupan cairan untuk menggantikan air yang hilang melalui keringat.

Selain air putih, air kelapa muda dapat menjadi salah satu pilihan minuman pendamping bagi orang yang gemar berlari.

Minuman alami ini dikenal memiliki kandungan elektrolit yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi otot, dan sinyal saraf.

Advertisement Namun, konsumsi air kelapa tetap perlu diperhatikan. Kandungan mineral di dalamnya membuat minuman ini tidak sebaiknya dikonsumsi secara berlebihan.

Air Kelapa Muda Mengandung Elektrolit Alami

Advertisement Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menjelaskan air kelapa muda memiliki karakteristik sebagai cairan alami yang mengandung sejumlah elektrolit.

Kandungan tersebut diperlukan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan, mendukung fungsi otot, serta membantu proses penghantaran sinyal saraf.

Beberapa mineral yang terdapat dalam air kelapa muda meliputi kalium, natrium, magnesium, kalsium, fosfor, dan klorida.

Kandungan kalium dalam air kelapa muda tergolong cukup tinggi. Sementara itu, natrium, magnesium, kalsium, fosfor, dan klorida juga menjadi bagian dari kandungan mineralnya.

Mengapa Air Kelapa Menarik untuk Pelari?

Ketika berlari, suhu tubuh meningkat dan produksi keringat bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh kehilangan cairan serta elektrolit.

Karena itu, penggantian cairan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi tubuh setelah berolahraga.