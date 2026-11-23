PONTIANAK POST - Minuman berbahan alami dapat menjadi pilihan untuk memberikan variasi asupan cairan ketika berolahraga.

Selain air kelapa muda, rosella dan asam jawa termasuk bahan alam yang dapat dikembangkan menjadi minuman pendamping aktivitas fisik.

Keduanya memiliki karakteristik berbeda. Rosella dikenal dengan kandungan antosianin, flavonoid, dan vitamin C, sedangkan asam jawa mengandung serat, mineral, serta antioksidan.

Advertisement Kandungan tersebut membuat kedua bahan alami ini menarik untuk diolah menjadi minuman dengan rasa khas.

Rosella Memiliki Kandungan Antosianin dan Flavonoid

Advertisement Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS, menyebut rosella merupakan bahan alami yang dapat diolah menjadi minuman dingin dengan rasa asam dan segar.

Bahan bakunya berasal dari kelopak bunga berwarna merah. Tersedia pula rosella berwarna ungu gelap yang dapat dipilih sesuai kebutuhan warna minuman.

Selain memberikan rasa dan warna khas, rosella memiliki kandungan antosianin, flavonoid, dan vitamin C.

Kandungan tersebut dikaitkan dengan potensi membantu tubuh menghadapi stres fisik akibat aktivitas olahraga.

Potensi Rosella untuk Membantu Menghadapi Stres Fisik

Aktivitas olahraga lari menghasilkan radikal bebas yang dapat menyebabkan kelelahan sel dan peradangan otot.

Kandungan antosianin dalam rosella disebut dapat meningkatkan enzim antioksidan yang membantu menurunkan kadar asam urat setelah latihan.