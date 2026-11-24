PONTIANAK POST - Merawat wajah tidak selalu berarti membuat warna kulit menjadi lebih putih.

Hal yang lebih penting adalah menjaga kulit tetap bersih, lembap, sehat, dan terlindungi melalui perawatan yang sesuai.

Keinginan memiliki kulit putih membuat berbagai produk kosmetik dengan klaim memutihkan wajah semakin diminati.

Advertisement Bahkan, sebagian orang rela menggunakan produk yang tidak jelas kandungan maupun keamanannya demi mendapatkan warna kulit seperti yang diinginkan.

Padahal, warna kulit setiap orang dipengaruhi oleh melanin, yaitu pigmen yang diproduksi oleh sel melanosit.

Advertisement Melanin juga berperan melindungi kulit dari sebagian dampak paparan sinar ultraviolet matahari.

Mengenal Peran Melanin pada Kulit

Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menyebut melanin menentukan warna alami kulit seseorang.

Selain memberikan warna, pigmen ini membantu menyerap dan mengurangi sebagian dampak radiasi ultraviolet terhadap sel kulit.

Sejumlah bahan dalam kosmetik atau produk perawatan kulit bekerja dengan memengaruhi pembentukan maupun distribusi melanin. Penggunaannya perlu mengikuti ketentuan agar tetap aman.

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Masalah dapat muncul ketika bahan tertentu menghambat pembentukan dan kerja melanin secara berlebihan demi menghasilkan efek pemutihan lebih cepat.