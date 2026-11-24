PONTIANAK POST - Sejumlah bahan yang biasa ditemukan di dapur dapat diolah menjadi campuran perawatan wajah.

Susu kedelai, madu, gula pasir, hingga kulit jeruk termasuk bahan yang disebut dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kulit.

Penggunaan bahan-bahan tersebut menawarkan alternatif bagi yang ingin mencoba perawatan wajah sederhana di rumah. Namun, setiap bahan memiliki cara pengolahan dan fungsi yang berbeda.

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Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menjelaskan susu kedelai dapat digunakan sebagai bahan dasar pembersih wajah.

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Susu kedelai juga disebut memiliki sifat yang dapat membantu meredakan kondisi kulit, sehingga dipertimbangkan untuk perawatan kulit sensitif.

Untuk membuat pembersih wajah dari susu kedelai, siapkan bahan-bahan berupa satu cangkir susu kedelai bebas bahan kimia, setengah cangkir havermot, dan satu sendok makan madu.

Campurkan seluruh bahan, kemudian blender dengan kecepatan tinggi hingga teksturnya halus dan menyerupai krim.

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Simpan campuran tersebut dalam wadah bersih dan tertutup rapat. Materi sumber menyebutkan bahwa campuran ini dapat digunakan selama satu minggu.

Cara Menggunakan Pembersih Susu Kedelai

Ambil sedikit campuran, lalu oleskan pada kulit wajah sambil digosok perlahan. Diamkan selama satu hingga dua menit, kemudian bilas menggunakan air hangat.