Masker Labu Kuning untuk Wajah, Ini Resep dan Cara Membuatnya
PONTIANAK POST - Labu kuning tidak hanya bisa diolah menjadi makanan.
Bahan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai campuran masker wajah karena mengandung berbagai nutrisi yang disebut bermanfaat untuk perawatan kulit.
Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menyebut labu kuning disebut memiliki kandungan antioksidan dan asam yang membantu proses pelepasan sel kulit mati.
Kandungannya juga dikaitkan dengan perlindungan lapisan kulit di bawahnya serta pemeliharaan kelembapan.
Untuk mengolahnya menjadi masker, labu kuning dapat dicampurkan dengan yoghurt dan madu. Bahan-bahannya cukup sederhana sehingga bisa disiapkan di rumah.
Bahan Masker Labu Kuning
Siapkan tiga bahan untuk membuat masker yakni setengah cangkir daging labu kuning yang telah dihaluskan, setengah cangkir yoghurt vanilla, dan satu sendok makan madu.
Campurkan seluruh bahan dalam wadah, kemudian aduk hingga membentuk pasta dengan tekstur homogen.
Cara Menggunakan Masker Labu Kuning
Sebelum digunakan, bersihkan wajah terlebih dahulu. Ambil secukupnya campuran masker, lalu oleskan pada kulit wajah dan leher.
Hindari area mata dan mulut karena bagian tersebut lebih sensitif. Setelah masker merata, diamkan selama sekitar 15 menit.
Selanjutnya, bilas wajah menggunakan air hangat dan keringkan. Dalam resep yang disampaikan, penggunaan masker ini dianjurkan sekali seminggu.