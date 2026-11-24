PONTIANAK POST - Setelah membersihkan wajah, sebagian orang melanjutkan perawatan dengan menggunakan toner atau astringen.

Kedua produk tersebut memiliki fungsi yang berkaitan dengan proses pembersihan kulit, tetapi penggunaannya tidak selalu sama.

Bahan alami seperti mentimun dan air mawar dapat dimanfaatkan untuk membuat campuran perawatan wajah sederhana.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menyebut mentimun digunakan sebagai bahan toner, sedangkan air mawar menjadi salah satu pilihan untuk membuat astringen.

Mengenal Fungsi Astringen untuk Wajah

Advertisement Astringen digunakan untuk membantu mengurangi kelebihan minyak, membantu mengencangkan kulit, serta merawat tampilan pori-pori.

Penggunaannya terutama ditujukan bagi kulit berminyak atau kulit yang mudah berjerawat. Astringen dapat digunakan setelah membersihkan wajah dan sebelum mengoleskan pelembap.

Bahan yang dapat digunakan untuk membuat campuran astringen antara lain air mawar, witch hazel, dan air bersih.

Cara Membuat Astringen Air Mawar

Untuk membuat campuran sederhana, siapkan air mawar, witch hazel, dan air bersih. Masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam botol bersih. Kocok hingga seluruh bahan tercampur secara merata.

Saat akan digunakan, tuangkan secukupnya pada kapas wajah. Kemudian, oleskan pada kulit setelah proses pembersihan.

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Toner Mentimun untuk Mengangkat Sisa Kotoran

Berbeda dari astringen, toner memiliki tekstur dan fungsi yang lebih ringan. Penggunaannya ditujukan untuk membantu membersihkan sisa kotoran, menyiapkan kulit sebelum memakai pelembap, serta mendukung keseimbangan keasaman kulit.