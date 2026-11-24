PONTIANAK POST - Gigi bungsu kerap menimbulkan keluhan ketika tumbuh di bagian paling belakang rahang.

Gusi membengkak, nyeri saat mengunyah, hingga munculnya sebagian mahkota gigi bisa menjadi tanda adanya gangguan pada proses pertumbuhannya.

Namun, gigi bungsu yang tidak terasa sakit belum tentu bebas masalah.

Advertisement Posisi gigi, arah pertumbuhan, serta ketersediaan ruang di rahang menjadi beberapa hal yang perlu diperiksa dokter gigi sebelum menentukan apakah gigi tersebut perlu dicabut.

Dr drg Wahyuni Dyah Parmasari MSi SpOrt menjelaskan, gigi bungsu yang benihnya tumbuh miring dan memiliki posisi tidak baik sebaiknya dipertimbangkan untuk dicabut.

Baca Juga: Solusi Alami Agar Gigi Tetap Putih dan Sehat Tanpa Perawatan Mahal

Advertisement ’’Kalau benihnya sudah miring dan posisinya tidak bagus, memang saya sarankan lebih baik diambil. Sisa makanan bisa tersangkut di situ dan justru menyebabkan gigi depannya, yaitu geraham kedua, berlubang,’’ terang Wahyuni, dikutip dari Jawapos.

Selain meningkatkan risiko gigi berlubang, penumpukan sisa makanan juga dapat memicu peradangan pada jaringan gusi di sekitar gigi bungsu.

Salah satu gangguan yang perlu diwaspadai adalah perikoronitis. Kondisi ini merupakan peradangan pada jaringan gusi yang menutupi sebagian mahkota gigi yang sedang tumbuh.

Gejalanya dapat berupa gusi membengkak, nyeri, dan rasa tidak nyaman. Meski demikian, tidak semua gigi bungsu yang terhalang jaringan gusi harus dicabut.

Baca Juga: Lantamal XII Gelar Perawatan Gigi dan Donor Darah di atas Kapal Perang

Jika posisinya baik dan masih berpeluang tumbuh normal, dokter dapat mempertimbangkan tindakan operkulektomi atau pengangkatan jaringan gusi yang menutupi mahkota gigi.