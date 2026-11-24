PONTIANAK POST - Pencabutan gigi bungsu terkadang tidak hanya melibatkan satu gigi.

Ketika gigi bungsu di rahang bawah harus diangkat, dokter juga dapat mempertimbangkan pencabutan gigi bungsu atas yang menjadi pasangannya.

Dr drg Wahyuni Dyah Parmasari MSi SpOrt menjelaskan, gigi bungsu atas yang kehilangan penopang dari bawah berpotensi turun atau mengalami supraposisi.

Advertisement ’’Tanpa penopang dari bawah, gigi atas berpotensi turun atau mengalami su praposisi. Akibatnya, gigi tersebut bisa berkontak lebih dahulu dengan gigi lawannya dan menimbulkan kontak prematur. Gigitan pun terasa mengganjal hingga menimbulkan nyeri,’’ bebernya, dikutip dari Jawapos.

Kondisi tersebut dapat membuat gigi atas berkontak lebih dahulu dengan gigi lawannya. Akibatnya, gigitan terasa mengganjal dan dapat menimbulkan nyeri.

Advertisement Meski demikian, pencabutan gigi bungsu atas bukan keputusan yang otomatis dilakukan setiap kali gigi bungsu bawah diangkat.

Dokter perlu mempertimbangkan kondisi gigi dan kebutuhan penanganan pasien.

Penanganan Gigi Bungsu Berbeda dengan Pemasangan Behel

Selain pencabutan, penanganan gigi bungsu juga kerap dikaitkan dengan pemasangan kawat gigi atau behel. Padahal, keduanya merupakan tindakan dengan tujuan berbeda.

Pemilik Family Dental Surabaya (FDS) itu menjelaskan, behel digunakan untuk menangani masalah susunan gigi, seperti gigi berdesakan atau posisi gigi yang terlalu maju.

Sementara itu, gangguan gigi bungsu berkaitan dengan arah pertumbuhan dan keterbatasan ruang di bagian belakang rahang.