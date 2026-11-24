PONTIANAK POST - Gigi bungsu yang tumbuh di bagian paling belakang rahang terkadang menimbulkan keluhan.

Mulai dari gusi membengkak, nyeri saat mengunyah, hingga gigi yang hanya muncul sebagian. Kondisi tersebut bisa berkaitan dengan arah pertumbuhan gigi atau keterbatasan ruang di rahang.

Lantas, kapan gigi bungsu perlu dicabut? Dr drg Wahyuni Dyah Parmasari MSi SpOrt menjelaskan, pencabutan dapat dipertimbangkan apabila benih gigi tumbuh miring dan posisinya tidak baik.

Advertisement ’’Kalau benihnya sudah miring dan posisinya tidak bagus, memang saya sarankan lebih baik diambil. Sisa makanan bisa tersangkut di situ dan justru me nyebabkan gigi depannya, yaitu geraham kedua, berlubang,’’ terang Wahyuni, dikutip dari Jawapos.

Menurut dia, posisi gigi bungsu yang tidak baik dapat menjadi tempat tersangkutnya sisa makanan.

Advertisement Kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan risiko gigi berlubang, tetapi juga dapat memicu peradangan pada jaringan gusi di sekitarnya.

Salah satu gangguan yang perlu diwaspadai adalah perikoronitis, yakni peradangan pada jaringan gusi yang menutupi sebagian mahkota gigi yang sedang tumbuh.

Kondisi ini dapat menyebabkan gusi membengkak, nyeri, dan terasa tidak nyaman.

Tidak Semua Gigi Bungsu yang Terhalang Harus Dicabut

Meski demikian, gigi bungsu yang terhalang jaringan gusi tidak selalu harus dicabut. Jika posisinya baik dan masih berpeluang tumbuh normal, dokter dapat mempertimbangkan tindakan operkulektomi.

Tindakan tersebut dilakukan dengan mengangkat jaringan gusi yang menutupi mahkota gigi agar pertumbuhannya tidak lagi terhalang.