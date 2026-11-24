PONTIANAK POST – Informasi tentang pola makan dan nutrisi mudah ditemukan di media sosial. Namun, tidak semua saran yang beredar memiliki dasar ilmiah. Sejumlah anggapan yang selama ini dipercaya masyarakat ternyata perlu diluruskan karena dapat memengaruhi cara seseorang memilih makanan hingga menjalani program diet.

Mulai dari anggapan bahwa sarapan wajib dilakukan setiap hari, makanan berlemak selalu buruk bagi kesehatan, hingga karbohidrat menjadi penyebab utama kenaikan berat badan. Pemahaman seperti ini tidak sepenuhnya tepat karena kebutuhan nutrisi setiap orang dapat berbeda.

Mengutip Healthline dalam artikel yang ditulis Jillian Kubala dan ditinjau secara medis oleh Imashi Fernando, MS, RDN, CDCES, yang diperbarui pada 16 November 2026, terdapat 20 mitos nutrisi yang masih banyak dipercaya.

Advertisement Berikut penjelasannya:

1. Kalori Masuk dan Keluar Menjadi Satu-satunya Penentu Berat Badan

Defisit kalori, yaitu kondisi ketika energi yang dikeluarkan lebih besar daripada yang dikonsumsi, memang berperan penting dalam penurunan berat badan. Namun, prosesnya tidak sesederhana menghitung jumlah kalori.

Advertisement Faktor hormon, kondisi kesehatan, obat-obatan, dan genetika juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang menurunkan berat badan. Kualitas makanan dan keberlanjutan pola makan juga perlu diperhatikan.

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2. Semua Makanan Tinggi Lemak Tidak Sehat

Lemak merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi ini berperan dalam berbagai fungsi, termasuk membantu penyerapan vitamin tertentu.

Masalahnya bukan sekadar jumlah lemak, tetapi juga jenis dan kualitas sumbernya. Karena itu, makanan yang mengandung lemak tidak otomatis harus dihindari. Pola makan dengan asupan lemak yang terlalu rendah maupun berlebihan juga perlu diwaspadai.

3. Sarapan Selalu Menjadi Waktu Makan Paling Penting

Sarapan dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, tetapi tidak semua orang harus mengikuti jadwal makan yang sama.

Sebagian orang merasa lebih nyaman memulai hari dengan sarapan, sedangkan lainnya tidak terbiasa makan pada pagi hari. Yang perlu diperhatikan adalah kecukupan nutrisi dan kebutuhan energi sepanjang hari.