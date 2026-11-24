PONTIANAK POST – Menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dilakukan ketika seseorang mulai mengalami gangguan kesehatan. Perempuan juga perlu membangun kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus kesehatan mental.

Dikutip dari Healthline, terdapat 12 kebiasaan yang dapat diterapkan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membantu mengurangi risiko berbagai penyakit.

Kebiasaan pertama adalah rutin berolahraga. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta kondisi mental. Orang dewasa dianjurkan melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 150 menit setiap minggu atau olahraga intensitas tinggi selama 75 menit.

Advertisement Baca Juga: Sarapan Wajib hingga Karbohidrat Bikin Gemuk, Ini 20 Mitos Makanan yang Perlu Diluruskan

Jenis olahraga yang bisa dilakukan antara lain berjalan kaki, bersepeda, berenang, hingga menari. Latihan kekuatan otot juga disarankan setidaknya dua kali dalam seminggu.

Kedua, menerapkan pola makan seimbang. Konsumsi buah, sayuran, biji-bijian utuh, ikan, kacang-kacangan, serta makanan tinggi serat dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Advertisement Sebaliknya, konsumsi makanan olahan yang tinggi gula tambahan, garam, dan lemak tidak sehat sebaiknya dibatasi.

Ketiga, memperhatikan kebutuhan vitamin dan mineral. Penggunaan multivitamin tidak selalu diperlukan apabila kebutuhan nutrisi sudah terpenuhi melalui makanan sehari-hari. Perempuan yang sedang merencanakan kehamilan atau hamil dapat membutuhkan suplemen khusus sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Keempat, menjaga kesehatan kulit. Penggunaan tabir surya dengan SPF minimal 30, pakaian pelindung, dan kacamata dapat membantu melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Perubahan pada tahi lalat atau munculnya bintik yang tidak biasa juga perlu diperhatikan.

Kelima, menjaga kesehatan seksual dan reproduksi. Pemeriksaan kesehatan reproduksi, skrining infeksi menular seksual, serta konsultasi mengenai metode kontrasepsi dan perencanaan keluarga merupakan bagian penting dari perawatan kesehatan perempuan.

Keenam, menghindari kebiasaan merokok. Paparan asap rokok, termasuk asap rokok orang lain, dapat meningkatkan risiko gangguan paru-paru, penyakit kardiovaskular, hingga masalah kesuburan.