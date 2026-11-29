PONTIANAK POST - Tidak pernah terlintas dalam benak, sebut saja Tita, bahwa suatu hari dirinya akan hidup dengan HIV.

Sekitar 17 tahun lalu, saat usianya baru 31 tahun dan belum menikah, hasil pemeriksaan mengubah jalan hidupnya. Ia dinyatakan positif HIV.

Rasa takut, malu, marah, hingga penyesalan bercampur menjadi satu. Masa depan yang sebelumnya terasa biasa saja mendadak dipenuhi tanda tanya. Namun, dukungan keluarga membuat Titan perlahan bangkit.

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Ia memilih melanjutkan hidup, membangun karier, menikah dengan perempuan yang menerima kondisinya, hingga akhirnya menjadi seorang ayah.

Kini, Titan (48) menjalani kehidupan yang mungkin dahulu sulit dibayangkannya. Ia memiliki pekerjaan mapan, seorang istri, dan anak yang dinyatakan negatif HIV.

Advertisement Titan masih mengingat bagaimana semuanya bermula. Kala itu, ia merasa sehat dan tidak mengalami gejala apa pun. Kekhawatiran baru muncul setelah sahabatnya, sebut saja A, jatuh sakit.

“Saya awalnya tidak tahu bahwa saya ini tertular HIV karena tidak ada gejala apapun. Saya sehat. Mulai khawatir ketika sahabat saya dinyatakan positif,” ujar pria asal Kota Pontianak tersebut.

Sekitar 17 tahun silam, kondisi A terus memburuk. Tubuhnya semakin kurus hingga harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit milik pemerintah di Kalimantan Barat.

Selama dirawat, muncul banyak sariawan di mulutnya. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, A dinyatakan mengidap AIDS.

Kabar itu membuat Titan terkejut sekaligus ketakutan. Selama ini, ia dan A kerap menghabiskan waktu bersama, termasuk menggunakan narkotika. Mereka juga menggunakannya alat secara bergantian.