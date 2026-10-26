Menhut Apresiasi MPA Kuala Tolak Ketapang, Dorong Bantuan Peralatan Pemadam Karhutla

PONTIANAK POST - Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, kembali menyambangi Ketapang, Kamis (22/10). Di Ketapang, Menhut melakukan kunjungan ke beberapa lokasi, salah satunya di Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU). Di MHU, Menhut menyapa sekaligus memberikan semangat kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang.

"Saya ingin mendengar langsung pengalaman, kesulitan dan kebutuhan teman-teman MPA yang selama ini secara sukarela ikut berjibaku memadamkan Karhutla," kata Menhut di hadapan para relawan MPA, Jumat (23/10).

Menhut mengungkapkan, ada sejumlah kebutuhan yang harus dibantu, mulai dari peralatan pemadam hingga penyediaan sumber air melalui sumur bor dan embung, terutama di desa-desa yang sulit dijangkau.

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