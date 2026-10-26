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Ketapang

Menhut Apresiasi MPA Kuala Tolak Ketapang, Dorong Bantuan Peralatan Pemadam Karhutla

A
Ahmad Sofi
Menhut RI, Raja Juli Antoni, menyapa MPA Kuala Tolak, Matan Hilir Utara, Jumat (23/10). (ISTIMEWA)
Menhut RI, Raja Juli Antoni, menyapa MPA Kuala Tolak, Matan Hilir Utara, Jumat (23/10). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, kembali menyambangi Ketapang, Kamis (22/10). Di Ketapang, Menhut melakukan kunjungan ke beberapa lokasi, salah satunya di Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU). Di MHU, Menhut menyapa sekaligus memberikan semangat kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang.

"Saya ingin mendengar langsung pengalaman, kesulitan dan kebutuhan teman-teman MPA yang selama ini secara sukarela ikut berjibaku memadamkan Karhutla," kata Menhut di hadapan para relawan MPA, Jumat (23/10).

Menhut mengungkapkan, ada sejumlah kebutuhan yang harus dibantu, mulai dari peralatan pemadam hingga penyediaan sumber air melalui sumur bor dan embung, terutama di desa-desa yang sulit dijangkau.

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"Bersama pemerintah daerah, kami akan mengupayakan dukungan tersebut, termasuk kemungkinan melibatkan teman-teman MPA dalam skema BKO penanganan Karhutla," ungkapnya.

Raja Juli mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan MPA. "Di tengah situasi yang berat ini kehadiran dan kerja keras teman-teman MPA sangat berarti bagi masyarakat dan hutan yang kita jaga bersama," pungkasnya. (afi)

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Editor : Rafael B. Junior
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