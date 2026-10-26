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Ketapang

Progres Jalan Pelang–Kepuluk Ketapang Capai 85 Persen, Ditargetkan Rampung November 2026

A
Ahmad Sofi
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengamati beton pada proyek perbaikan ruas Jalan Pelang-Kepuluk, Kamis (22/10) lalu.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengamati beton pada proyek perbaikan ruas Jalan Pelang-Kepuluk, Kamis (22/10) lalu.

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang terus menggenjot dan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi akses strategis bagi mobilitas masyarakat. Salah satunya perbaikan ruas Jalan Pelang-Kepuluk. Progres pembangunan konstruksi tiang pancang ruas Jalan Pelang–Kepuluk saat ini telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan rampung 100 persen pada November 2026. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, ruas jalan ini memiliki peran strategis karena menjadi jalur penghubung bagi hampir 70 persen wilayah kecamatan di Ketapang, sekaligus menjadi salah satu akses utama menuju pusat Kota Ketapang.

Dia menjelaskan, pada 2026 pembangunan akan kembali dilanjutkan dengan mengacu pada ketersediaan anggaran. Pekerjaan direncanakan mencakup pembangunan sekitar 417 meter jalan berkonstruksi tiang pancang atau semi-tol yang akan tersambung langsung dengan konstruksi yang telah dibangun pada 2025. 

Alex menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dia mengaku akan terus mengupayakan agar setiap program pembangunan yang menjadi prioritas dapat dilaksanakan secara optimal, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Ketapang. (afi)

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Editor : Rafael B. Junior
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