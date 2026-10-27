Ketapang Dapat Tambahan 300 Personel BKO Polda Kalbar untuk Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan
PONTIANAK POST - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di beberapa titik di Ketapang. Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat menambah 300 personil Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Ketapang untuk membantu memadamkan api.
Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan personil bantuan ini sudah tiba di Ketapang dan langsung digeser ke beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan personil.
"Ada BKO 300 personil dari Polda untuk penambahan pasukan pemadam api difokuskan ke wilayah selatan Ketapang Kota, antara lain Kendangan, Matan Hilir Selatan dan beberapa daerah lainnya," kata Putra, Senin (26/10).
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Dia menjelaskan, saat tiba di Ketapang, seluruh personil bantuan mengikuti apel di halaman Mapolres Ketapang, Minggu (25/10). Apel dipimpin Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dan Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama. "Pasukan sudah bergeser ke Polsek-polsek yang sudah ditentukan," ungkapnya.
Selain bantuan personil dari Polda Kalbar, sebelumnya Polres Ketapang juga mendapatkan bantuan personil dari Brimob Polda Bali 60 sebanyak personel, dan 30 personil dari Brimob Polda Kaltim. Bantuan tersebut terbagi ke beberapa tahap hingga akhirnya mendapatkan bantuan 300 personil di Polda Kalbar.
Sementara itu, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, berterima kasih kepada Polda Kalbar atas dukungan penuh personel dalam penanganan Karhutla, termasuk bantuan pendistribusian air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Menurutnya, kehadiran 300 personel tambahan dari Polda Kalbar ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman Karhutla, terutama di wilayah rawan dan perbatasan Kalimantan Tengah.
Di lapangan, para personel tambahan ini akan bersinergi bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta unsur terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif.
"Penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan memperkuat sinergi serta meningkatkan kesiapsiagaan bersama, saya berharap kebakaran dapat segera dikendalikan, dampak kabut asap dapat diminimalkan, dan keselamatan serta kesehatan masyarakat tetap terjaga," tegas Alex. (afi)