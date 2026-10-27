Bupati Ketapang Bagikan Perlengkapan Sekolah Gratis, Ribuan Siswa Terima Seragam dan Alat Tulis

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang terus mendukung pemerataan pendidikan melalui program unggulan bantuan seragam dan alat tulis sekolah gratis. Program prioritas ini menjangkau 6.000 siswa Sekolah Dasar (SD) di seluruh Ketapang. Jumat (23/10) kemarin, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, kembali menyerahkan bantuan seragam dan alat tulis sekolah kepada siswa di SDN 01 Desa Suka Karya, Kecamatan Marau.

"Bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mendukung pemerataan pendidikan, meringankan beban orang tua, serta mendorong anak-anak agar terus bersekolah tanpa terkendala keterbatasan ekonomi," kata Alex.

Dia menegaskan, pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan generasi emas 2045. Karena itu, dia tidak ingin ada anak di Ketapang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membeli seragam atau perlengkapan belajar.

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Alex mengungkapkan, rata-rata lama sekolah di Ketapang masih berada pada angka 7,9 tahun. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan agar anak-anak dapat melanjutkan sekolah setinggi-tingginya.

"Jangan sampai anak-anak kita tidak mau sekolah karena tidak punya seragam atau alat tulis. Kita ingin seluruh anak Ketapang mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Advertisement Selain bantuan bagi pelajar, Alex menekankan pentingnya peningkatan kualitas sekolah, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemerataan tenaga pendidik, khususnya di wilayah pedalaman. Dia meminta kondisi sekolah dan kebutuhan guru terus dipantau, termasuk ketersediaan ruang kelas dan rumah dinas agar guru dapat mengajar dengan nyaman dan optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Darma, menjelaskan penyaluran bantuan seragam dan alat tulis sekolah gratis bagi 6.000 siswa SD saat ini hampir rampung. Bantuan tersebut menjangkau pelajar di seluruh kecamatan.

"Distribusinya sudah hampir rampung. Ada 6.000 pelajar SD yang menerima seragam berupa baju, celana atau rok, topi, serta dasi. Sedangkan ATS berisi buku tulis, pensil, penggaris, dan pulpen disalurkan untuk 9.000 siswa," jelas Darma.