Operasi Patuh Kapuas 2026 Dimulai, Polres Ketapang Periksa Surat Kendaraan Anggota

PONTIANAK POST - Operasi Patuh Kapuas 2026 resmi dimulai, Senin (26/10). Operasi Patuh Kapuas 2026 ini diawali dengan pengecekan kelengkapan surat kendaraan milik seluruh anggota Polres Ketapang.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan sebelum melakukan penertiban kendaraan milik masyarakat, terlebih dahulu pihaknya melakukan penertiban di internal kepolisian terlebih dahulu.

Putra mengungkapkan, tantangan lalu lintas saat ini masih cukup kompleks, terutama berkaitan dengan perilaku berkendara yang berisiko dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

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“Masih kita temukan berbagai pelanggaran lalu lintas, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus hingga anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor,” katanya.

Melalui Operasi Patuh Kapuas 2026 ini, pihaknya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi yang terpenting adalah menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Advertisement Putra menekankan kepada seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan operasi secara profesional, humanis dan bertanggung jawab. Pelaksanaan operasi diharapkan mengedepankan langkah edukatif dan preventif melalui sosialisasi keselamatan berkendara, pembinaan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang terukur.

Selain itu, personel juga diminta mengoptimalkan pemetaan lokasi rawan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Operasi Patuh Kapuas 2026 juga menitikberatkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya safety riding dan safety driving dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui sinergi bersama instansi terkait, Polres Ketapang akan mengoptimalkan edukasi keselamatan berlalu lintas, penegakan hukum melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta pemberian teguran simpatik.

“Langkah ini diharapkan mampu membangun budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Ketapang,” harapnya.