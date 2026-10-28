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Ketapang

Bupati Ketapang Apresiasi 7 Desa Deklarasi ODF, Dorong Warga Bebas Buang Air Besar Sembarangan

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Penulis: Ahmad Sofi
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyempatkan diri menyapa anak-anak saat berkunjung ke Marau, Jumat (23/10) lalu. (ISTIMEWA)
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyempatkan diri menyapa anak-anak saat berkunjung ke Marau, Jumat (23/10) lalu. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengapresiasi tujuh desa yang melakukan Deklarasi Open Defecation Free (ODF). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuh desa yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa bebas buang air besar sembarangan (ODF), yakni Desa Riam Batu Gading, Desa Sukakarya, Desa Karya Baru, Desa Bantan Sari, Desa Pelanjau Jaya, Desa Rangkung, dan Desa Randai.

Bupati menegaskan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas hidup dan martabat masyarakat.

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“Ini adalah langkah maju menuju masyarakat yang sehat,” kata Alex saat menghadiri deklarasi ODF di Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Jumat (23/10) lalu.

Dia berharap deklarasi ODF tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan nyata yang dilaksanakan secara konsisten melalui kolaborasi pemerintah desa, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pihak perusahaan. Selain itu, Alex menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia balita sebagai investasi untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemberian PMT diharapkan turut mendukung tumbuh kembang anak serta mencegah stunting.

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“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan gotong royong dalam meningkatkan pelayanan dasar serta mewujudkan masyarakat Ketapang yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” ajak Alex. (afi)

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Editor : Rafael B. Junior
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