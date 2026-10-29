Setelah Empat Bulan Kekeringan, Hujan Kembali Guyur Ketapang dan Langit Mulai Biru

PONTIANAK POST - Kota Ketapang akhirnya diguyur hujan kembali. Setelah mengalami kekeringan sejak empat bulan, hujan dengan intensitas sedang mengguyur Kota Ketapang pada Selasa (27/10) petang dan Rabu (28/10) pagi. Langit Kota Ketapang pun mulai biru kembali.

Tak hanya di Kota Ketapang, hujan juga mengguyur sebagian besar wilayah Ketapang. Bahkan, hujan sudah mengguyur beberapa daerah di Ketapang sejak beberapa hari lalu. Namun, sebagian wilayah baru diguyur hujan, termasuk Kota Ketapang.

Beberapa hari sebelumnya, titik panas masih terpantau di beberapa lokasi, salah satunya di Kecamatan Manis Mata. Namun pada Rabu (28/10), titik panas terpantau hampir nol. Hal ini dikarenakan hujan yang turun di sebagian wilayah Ketapang.

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Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan pihaknya melakukan patroli, pemadaman, serta pendinginan lahan yang terbakar di Desa Jambi dan Desa Sungai Buluh, Kecamatan Manis Mata pada Selasa (27/10).

"Kami mengapresiasi kerja keras personel Brimob yang terus bergerak melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat serta mencegah dampak yang lebih luas akibat kebakaran hutan dan lahan," ungkap Kapolres.

Advertisement Selain memadamkan api, petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan kondisi lahan tetap terkendali. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti, dengan situasi di lokasi penanganan dinyatakan terkendali.