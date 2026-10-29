Wabup Ketapang Jamhuri Amir Minta OPD Perkuat Koordinasi agar Pembangunan Tepat Waktu

PONTIANAK POST - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jamhuri dalam rapat evaluasi pembangunan dan kinerja perangkat daerah triwulan III di Ruang Rapat Utama, Kantor Bupati Ketapang, Selasa (27/10).

Jamhuri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari penyerapan anggaran dan jumlah kegiatan yang diselesaikan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, serta keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

"Saya meminta seluruh perangkat daerah, khususnya yang menangani program dan kegiatan dengan alokasi anggaran besar, agar meningkatkan perencanaan sejak awal tahun, mempercepat penyelesaian kendala administrasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran," pinta Jamhuri.

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