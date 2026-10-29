Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Wabup Ketapang Tekankan Patriotisme dan Kepedulian Sosial

PONTIANAK POST - Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Jamhuri Amir, memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di halaman Pendopo Bupati Ketapang, Rabu, (28/10) pagi.

Dalam amanatnya, Jamhuri menekankan pentingnya membangun generasi muda yang patriotik, gigih, dan berempati.

Upacara diikuti jajaran Forkopimda, TNI, Polri, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta unsur pemuda di Ketapang.

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Jamhuri mengatakan, ikrar Sumpah Pemuda yang lahir 98 tahun silam merupakan tonggak penting dalam menyatukan perbedaan dan memperkuat perjuangan bangsa Indonesia.

"Janji yang menyatukan perbedaan, janji yang menguatkan perjuangan, dan janji yang melahirkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa, Indonesia," tegasnya.

Advertisement Semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah. Nilai-nilai persatuan dan perjuangan harus terus hidup dalam karakter generasi penerus bangsa, terutama di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Menurutnya kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari pembangunan gedung, kecanggihan teknologi, atau kekayaan materi. Kemajuan sejati harus dimulai dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama.

Tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menyoroti tiga karakter utama yang perlu dimiliki generasi muda, yakni patriotik, gigih, dan berempati.

Patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Sementara itu, gigih berarti tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, tidak runtuh akibat kegagalan, dan terus berjuang memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Sementara sikap berempati mengajarkan generasi muda untuk tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga memahami kesulitan orang lain dan bersedia membantu masyarakat yang membutuhkan.