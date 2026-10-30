Sekda Ketapang Dorong Budaya Sekolah Aman dan Nyaman bagi Anak

PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan supervisi dan konferensi kasus bersama Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Pokja BSAN) Ketapang Batch 1. Repal menegaskan bahwa upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Ketapang.

"Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan," ungkap Repal.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, Repal menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan pendampingan yang dilakukan dalam upaya perlindungan anak melalui sektor pendidikan.

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"Kami berharap kegiatan ini dapat membantu mengatasi berbagai persoalan pendidikan di daerah," ujar Repal.

Dia menekankan pentingnya komitmen, kerja sama, dan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga para pemangku kepentingan terkait, agar program BSAN dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak. Menurutnya, kegiatan supervisi dan konferensi kasus ini menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan sekolah.

Advertisement "Hasilnya diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan kepada sekolah-sekolah lain di Kabupaten Ketapang," harap Repal.

Dia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, menjaga kekompakan, dan mengedepankan semangat gotong royong.