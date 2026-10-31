Polres Ketapang dan Dinas LH Bersihkan Taman Kota Lewat Gerakan Green Policing

PONTIANAK POST - Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, memimpin gerakan Green Policing di Taman Kota Ketapang, Jumat (30/10). Aksi gotong royong membersihkan kawasan taman tersebut sebagai wujud nyata sinergi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Polres Ketapang berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Ketapang.

"Kolaborasi lintas instansi ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan," kata Putra.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta melaksanakan kurvei dengan membersihkan sampah yang berserakan di area taman kota. Selain itu, dilakukan pula pemotongan dan perapian daun serta ranting pohon guna menjaga keindahan dan kerapian kawasan taman sebagai salah satu ruang terbuka publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan bersantai.

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Tidak hanya melakukan aksi bersih-bersih, personel Polres Ketapang bersama Dinas PerkimLH juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan Taman Kota Ketapang dan sekitarnya. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan serta memiliki kesadaran bersama untuk menjaga dan merawat fasilitas umum agar tetap bersih, asri, dan nyaman digunakan.

"Melalui kegiatan Green Policing yang berkolaborasi dengan Dinas PerkimLH ini, kami ingin membangun kesadaran dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan," katanya. "Mari kita mulai dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya dan bersama-sama merawat fasilitas umum agar lingkungan tetap bersih, hijau, dan lestari." (afi)