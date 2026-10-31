Bupati Ketapang Kembali Salurkan Seragam dan Alat Tulis Gratis untuk Siswa

PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, kembali menyerahkan bantuan seragam sekolah dan alat tulis gratis kepada siswa. Kali ini bantuan di sektor pendidikan ini diserahkan kepada siswa SMP Negeri 1 Sungai Melayu Rayak, Kamis (29/10). Alex mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak.

Dia juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Menurutnya, bantuan seragam dan alat tulis gratis bertujuan memastikan tidak ada anak di Kabupaten Ketapang yang terpaksa putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

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“Pendidikan adalah hak setiap anak. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membeli seragam dan buku,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang yang masih berada pada angka 7,9 tahun. Oleh karena itu, dia menegaskan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketapang.

Advertisement Dia berharap program bantuan pendidikan dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, termasuk penambahan bantuan tas dan sepatu sekolah pada tahun mendatang.

Selain memperhatikan kebutuhan siswa, Alex juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas sekolah, serta penyediaan rumah bagi guru di wilayah yang membutuhkan agar mereka dapat mengajar dengan nyaman dan optimal. Alex mengajak seluruh guru, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun karakter, akhlak, kedisiplinan, dan semangat belajar generasi muda.