Kualitas Udara Membaik, Sekolah di Ketapang Mulai Kembali Gelar Pembelajaran

PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, memimpin rapat evaluasi perkembangan situasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Jumat (30/10). Rapat tersebut sekaligus membahas kondisi kualitas udara serta kesiapan aktivitas pendidikan di Ketapang. Repal mengatakan, status tanggap darurat Karhutla yang telah berakhir pada 26 Oktober 2026 tidak diperpanjang, seiring dengan membaiknya sejumlah indikator penanganan bencana.

Berdasarkan hasil pemantauan, jumlah titik panas (hotspot) kategori menengah atau kuning tersisa sebanyak 24 titik, sementara tidak ditemukan lagi hotspot kategori merah.

Selain itu, kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) juga mulai menunjukkan perkembangan yang membaik.

Seiring kondisi tersebut, aktivitas pembelajaran di tingkat SMP dan SMA juga mulai kembali dilaksanakan dengan penyesuaian jam belajar.

Repal menegaskan, apabila hingga Minggu (1/11) kondisi kualitas udara semakin membaik, seluruh peserta didik di Ketapang diharapkan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal.

Advertisement "Apabila sewaktu-waktu kabut asap kembali memburuk, kepala sekolah diberikan kewenangan untuk mengambil langkah antisipasi, termasuk memulangkan siswa lebih awal demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik," pesannya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan terus melakukan pemantauan perkembangan kualitas udara hingga Minggu mendatang sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara normal.