Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketapang

DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

A
Penulis: Ahmad Sofi
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh

Advertisement

PONTIANAK POST - Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengaku telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beberapa waktu lalu.

Menurut dia, langkah itu merupakan upaya memperkuat kepastian hukum serta menciptakan iklim berkoperasi dan berusaha yang aman, kondusif, dan berpihak pada pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam konsultasi tersebut, pembahasan meliputi mekanisme penyusunan draf, kebutuhan naskah akademik, pelibatan tenaga ahli, serta tahapan pembahasan Raperda sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Advertisement

Baca Juga: 78 UMKM Pontianak Difasilitasi Sertifikat Halal, 11 Usaha Dapat Bantuan Kemasan

Sholeh mendorong Raperda UMKM agar tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ketapang.

"Saya berharap regulasi ini dapat memperkuat akses pelaku UMKM terhadap pembinaan, permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing serta membawa UMKM lokal naik kelas," kata Sholeh.

Advertisement

Sebagai tindak lanjut, DPRD Ketapang akan mematangkan pembahasan internal, mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM, serta menyempurnakan substansi Raperda dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.

Kebutuhan naskah akademik dan tenaga ahli juga akan dikaji agar rancangan memiliki dasar yang kuat sebelum diproses sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah. (afi)

 

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Kualitas Udara Membaik, Sekolah di Ketapang Mulai Kembali Gelar Pembelajaran

Kualitas Udara Membaik, Sekolah di Ketapang Mulai Kembali Gelar Pembelajaran

Kualitas udara Ketapang membaik setelah status darurat karhutla berakhir, aktivitas sekolah mulai kembali dengan penyesuaian jam belajar.

Bupati Ketapang Kembali Salurkan Seragam dan Alat Tulis Gratis untuk Siswa

Bupati Ketapang Kembali Salurkan Seragam dan Alat Tulis Gratis untuk Siswa

Bupati Ketapang Alexander Wilyo kembali menyalurkan bantuan seragam dan alat tulis gratis bagi siswa SMPN 1 Sungai Melayu.

Polres Ketapang dan Dinas LH Bersihkan Taman Kota Lewat Gerakan Green Policing

Polres Ketapang dan Dinas LH Bersihkan Taman Kota Lewat Gerakan Green Policing

Polres Ketapang dan Dinas PerkimLH menggelar aksi Green Policing dengan membersihkan Taman Kota Ketapang pada Jumat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer