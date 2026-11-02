DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

PONTIANAK POST - Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengaku telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beberapa waktu lalu.

Menurut dia, langkah itu merupakan upaya memperkuat kepastian hukum serta menciptakan iklim berkoperasi dan berusaha yang aman, kondusif, dan berpihak pada pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam konsultasi tersebut, pembahasan meliputi mekanisme penyusunan draf, kebutuhan naskah akademik, pelibatan tenaga ahli, serta tahapan pembahasan Raperda sebelum dibawa ke rapat paripurna.

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Sholeh mendorong Raperda UMKM agar tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ketapang.

"Saya berharap regulasi ini dapat memperkuat akses pelaku UMKM terhadap pembinaan, permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing serta membawa UMKM lokal naik kelas," kata Sholeh.

Advertisement Sebagai tindak lanjut, DPRD Ketapang akan mematangkan pembahasan internal, mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM, serta menyempurnakan substansi Raperda dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.