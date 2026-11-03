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Ketapang

Bupati Ketapang Apresiasi Peran Yayasan Tri Dharma dalam Pembangunan dan Penanganan Karhutla

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Penulis: Ahmad Sofi
Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si

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PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengapresiasi kontribusi Yayasan Tri Dharma dalam keikutsertaan membangun Ketapang, termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ketapang. Hal tersebut disampaikan bupati saat menghadiri acara serah terima jabatan Ketua Yayasan Tri Dharma Ketapang dari Ketua Lama Gow Kok Yong kepada Ketua Baru Bundono Supradjaja (Kwee Weng Keng), di salah satu hotel di Kota Ketapang, Minggu (1/11).

Menurutnya, kepedulian dan keterlibatan berbagai organisasi serta pihak swasta dalam membantu pemadaman Karhutla merupakan bentuk nyata semangat gotong-royong dan kepedulian terhadap daerah. Dia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gow Kok Yong atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin Yayasan Tri Dharma, sekaligus mengucapkan selamat kepada Bundono Supradjaja yang menerima amanah sebagai ketua baru. Dia berharap di bawah kepemimpinan yang baru, Yayasan Tri Dharma semakin berkembang dan mampu meningkatkan kontribusi serta manfaat nyata bagi masyarakat Ketapang. Bupati mengajak seluruh keluarga besar Yayasan Tri Dharma dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan membangun Kabupaten Ketapang.

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“Ketapang ini adalah rumah besar kita bersama. Di dalamnya ada berbagai suku, agama, dan golongan. Karena itu, mari kita jaga Ketapang agar tetap aman, nyaman, damai, dan harmonis,” ajaknya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat Ketapang tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Melalui semangat pembangunan berkeadilan, Alex berkomitmen untuk terus hadir dan bekerja demi kepentingan seluruh masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

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“Sekecil apa pun kontribusi bapak dan ibu, saya yakin sangat berarti bagi daerah. Mari kita terus menjaga kebersamaan, merawat persatuan, dan bersama-sama membangun Ketapang,” tutupnya. (afi)

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Editor : Rafael B. Junior
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