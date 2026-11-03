Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketapang

Ketapang Kirim 700 Wakil untuk Berlaga di Porprov Kalbar 2026 yang Digelar di Kota Pontianak

A
Penulis: Ahmad Sofi
PORPROV : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, berfoto bersama ratusan atlet Ketapang yang akan berlaga pada Porprov Kalbar di Pontianak, Minggu (1/11).
PORPROV : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, berfoto bersama ratusan atlet Ketapang yang akan berlaga pada Porprov Kalbar di Pontianak, Minggu (1/11).

Advertisement

PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melepas ratusan atlet dan official KONI Ketapang untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat tahun 2026 di Pontianak. Pelepasan ratusan atlet tersebut berlangsung di Kantor Bupati Ketapang, Minggu (1/11) pagi. Alex mengapresiasi kerja pengurus KONI Ketapang yang telah mempersiapkan semuanya termasuk dalam mengcover keselamatan para atlet official lewat BPJS tenaga kerja.

Alex mengajak para pejuang olahraga untuk menorehkan legacy positif dan prestasi yang baik sehingga tentu berdampak terhadap harumnya nama Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini.

“Selain membangun fisik, infrastruktur, jalan, jembatan, listrik, kesehatan, sekolah dan sebagainya, kita juga perlu menorehkan legacy yang baik dan prestasi yang baik, yang akhirnya untuk nama baik Ketapang, termasuk lewat jalur olahraga,” tuturnya.

Advertisement

Baca Juga: 148 Anggota Kontingen PGRI Ketapang Ikuti Porsenijar Tingkat Provinsi Kalbar 2026 di Singkawang

‎Untuk itu, dia berpesan agar seluruh kontingen Porprov Ketapang untuk menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

‎“Semoga target kita bersama masuk dalam tiga besar di Porprov Kalbar 2026 bisa tercapai. Mari kita bersinergi dan saling dukung,” ajaknya.

Advertisement

Ketua KONI Ketapang, Theo Bernadhi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu hadir membersamai dan memberi dukungan terhadap para pejuang olahraga.

Baca Juga: Bupati Ketapang Apresiasi Peran Yayasan Tri Dharma dalam Pembangunan dan Penanganan Karhutla

‎“Tentu dukungan ini menjadi motivasi kami untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan prestasi terbaik dalam Porprov. Dan saya meyakini target tiga besar dapat tercapai lewat sinergi dan kerjasama semua pihak,” katanya.

‎Theo melanjutkan, bahwa setelah pelepasan kontingen maka akan dilakukan pemberangkatan para atlet sesuai cabang olahraga mengikuti timeline waktu pertandingan yang sudah ditetapkan panitia Porprov. Dia berpesan agar seluruh kontingen Ketapang untuk solid sehingga hasil latihan dan segala yang telah dipersiapkan bisa membuahkan prestasi yang maksimal. (afi)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

148 Anggota Kontingen PGRI Ketapang Ikuti Porsenijar Tingkat Provinsi Kalbar 2026 di Singkawang

148 Anggota Kontingen PGRI Ketapang Ikuti Porsenijar Tingkat Provinsi Kalbar 2026 di Singkawang

Sebanyak 148 anggota PGRI Ketapang mengikuti Porsenijar Kalbar 2026 di Singkawang, dengan cabang olahraga, seni, dan pembelajaran.

Bupati Ketapang Apresiasi Peran Yayasan Tri Dharma dalam Pembangunan dan Penanganan Karhutla

Bupati Ketapang Apresiasi Peran Yayasan Tri Dharma dalam Pembangunan dan Penanganan Karhutla

Bupati Alexander Wilyo mengapresiasi kontribusi Yayasan Tri Dharma dalam pembangunan Ketapang, termasuk membantu penanganan karhutla.

Alexander Wilyo Pastikan Bantuan Seragam dan Buku Gratis di Ketapang Terus Berlanjut

Alexander Wilyo Pastikan Bantuan Seragam dan Buku Gratis di Ketapang Terus Berlanjut

Bupati Ketapang Alexander Wilyo pastikan bantuan seragam dan buku gratis berlanjut, dengan rencana tambahan tas dan sepatu sekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer