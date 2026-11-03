Ketapang Kirim 700 Wakil untuk Berlaga di Porprov Kalbar 2026 yang Digelar di Kota Pontianak

‎PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melepas ratusan atlet dan official KONI Ketapang untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat tahun 2026 di Pontianak. Pelepasan ratusan atlet tersebut berlangsung di Kantor Bupati Ketapang, Minggu (1/11) pagi. Alex mengapresiasi kerja pengurus KONI Ketapang yang telah mempersiapkan semuanya termasuk dalam mengcover keselamatan para atlet official lewat BPJS tenaga kerja.

Alex mengajak para pejuang olahraga untuk menorehkan legacy positif dan prestasi yang baik sehingga tentu berdampak terhadap harumnya nama Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini.

“Selain membangun fisik, infrastruktur, jalan, jembatan, listrik, kesehatan, sekolah dan sebagainya, kita juga perlu menorehkan legacy yang baik dan prestasi yang baik, yang akhirnya untuk nama baik Ketapang, termasuk lewat jalur olahraga,” tuturnya.

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‎Untuk itu, dia berpesan agar seluruh kontingen Porprov Ketapang untuk menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

‎“Semoga target kita bersama masuk dalam tiga besar di Porprov Kalbar 2026 bisa tercapai. Mari kita bersinergi dan saling dukung,” ajaknya.

Advertisement Ketua KONI Ketapang, Theo Bernadhi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu hadir membersamai dan memberi dukungan terhadap para pejuang olahraga.

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‎“Tentu dukungan ini menjadi motivasi kami untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan prestasi terbaik dalam Porprov. Dan saya meyakini target tiga besar dapat tercapai lewat sinergi dan kerjasama semua pihak,” katanya.