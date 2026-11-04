Bupati Alexander Wilyo Kukuhkan Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang Periode 2026–2029

PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengukuhkan Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang periode 2026–2029. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Senin (2/11) malam. Bupati mengatakan masjid bukan hanya tempat umat Islam menunaikan ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, memperkuat persaudaraan, dan membina generasi penerus.

Menurutnya, pengelolaan masjid juga perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dia menambahkan, pemerintah daerah tentu berharap pengurus masjid, ulama, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kehidupan keagamaan yang harmonis.

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Ketua Umum Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Wahyudin, menyampaikan bahwa menjadi pengurus masjid merupakan sebuah fitrah, tanggung jawab, sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.



"Bagi kami, ini adalah fitrah, tanggung jawab dan amanah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Amanah ini bukan hanya akan kami pertanggungjawabkan kepada jamaah, tetapi yang terutama kepada Allah SWT," ujarnya. "Kami ingin menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, penguatan ukhuwah, serta kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat." (afi)