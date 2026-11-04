Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketapang

Bupati Alexander Wilyo Kukuhkan Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang Periode 2026–2029

A
Penulis: Ahmad Sofi
KUKUHKAN : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyerahkan bendera pataka kepada Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Wahyudin.
KUKUHKAN : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyerahkan bendera pataka kepada Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Wahyudin.

Advertisement

PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengukuhkan Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang periode 2026–2029. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Senin (2/11) malam. Bupati mengatakan masjid bukan hanya tempat umat Islam menunaikan ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, memperkuat persaudaraan, dan membina generasi penerus.

"Oleh karena itu, keberadaan pengurus masjid memiliki tanggung jawab besar dalam menghidupkan fungsi masjid di tengah masyarakat," ungkap bupati.

Menurutnya, pengelolaan masjid juga perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dia menambahkan, pemerintah daerah tentu berharap pengurus masjid, ulama, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kehidupan keagamaan yang harmonis.

Advertisement

Baca Juga: Ketapang Kirim 700 Wakil untuk Berlaga di Porprov Kalbar 2026 yang Digelar di Kota Pontianak
Ketua Umum Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Wahyudin, menyampaikan bahwa menjadi pengurus masjid merupakan sebuah fitrah, tanggung jawab, sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

"Bagi kami, ini adalah fitrah, tanggung jawab dan amanah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Amanah ini bukan hanya akan kami pertanggungjawabkan kepada jamaah, tetapi yang terutama kepada Allah SWT," ujarnya. "Kami ingin menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, penguatan ukhuwah, serta kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat." (afi)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Pontianak dan Ketapang Berbagi Emas di Nomor Duathlon Porprov XIV Kalbar 2026

Pontianak dan Ketapang Berbagi Emas di Nomor Duathlon Porprov XIV Kalbar 2026

Pontianak dan Ketapang berbagi emas nomor Duathlon putra-putri pada Porprov XIV Kalbar 2026 di Kota Pontianak.

Ketapang Kirim 700 Wakil untuk Berlaga di Porprov Kalbar 2026 yang Digelar di Kota Pontianak

Ketapang Kirim 700 Wakil untuk Berlaga di Porprov Kalbar 2026 yang Digelar di Kota Pontianak

Ketapang mengirim 700 atlet dan ofisial ke Porprov Kalbar 2026. Bupati Alexander Wilyo berharap kontingen mampu menembus tiga besar.

148 Anggota Kontingen PGRI Ketapang Ikuti Porsenijar Tingkat Provinsi Kalbar 2026 di Singkawang

148 Anggota Kontingen PGRI Ketapang Ikuti Porsenijar Tingkat Provinsi Kalbar 2026 di Singkawang

Sebanyak 148 anggota PGRI Ketapang mengikuti Porsenijar Kalbar 2026 di Singkawang, dengan cabang olahraga, seni, dan pembelajaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer