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Ketapang

50 Guru SD Ketapang Ikuti Bimtek Digitalisasi Pembelajaran untuk Tingkatkan Kompetensi Mengajar

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Penulis: Ahmad Sofi
ARAHAN : Sekda Ketapang, Repalianto, memberikan arahan saat membuka Bimtek digitalisasi pembelajaran 2026, di salah satu hotel di Kota Ketapang, Senin (2/11).
ARAHAN : Sekda Ketapang, Repalianto, memberikan arahan saat membuka Bimtek digitalisasi pembelajaran 2026, di salah satu hotel di Kota Ketapang, Senin (2/11).

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PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Repalianto, membuka bimbingan teknis (Bimtek) daerah digitalisasi pembelajaran 2026 bagi guru dan tenaga pendidik jenjang Sekolah Dasar (SD). Acara berlangsung di salah satu hotel di Kota Ketapang, Senin (2/11). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Ketapang ini diikuti 50 guru terpilih dari berbagai kecamatan di Ketapang. Bimtek berlangsung selama empat hari, mulai 2 hingga 5 November 2026.

Repal mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan serta kerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Ketapang. Dia menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Ketapang 2025–2030. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dan pemerataan kualitas pendidikan menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

Dia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga tenaga pendidik harus mampu beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. Pemanfaatan teknologi digital juga sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran, termasuk dalam situasi khusus seperti bencana kabut asap yang mengharuskan penerapan pembelajaran jarak jauh.

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 "Saya berharap kegiatan ini menghasilkan tenaga pendidik yang semakin kompeten, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan mutu pendidikan," harap Repal. (afi)

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Editor : Rafael B. Junior
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