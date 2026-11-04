Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketapang

PT HKI Salurkan Bantuan CSR di Empat Desa Kendawangan, Ada Sumur Bor dan Alat Pemadam Kebakaran

A
Penulis: Ahmad Sofi
BANTUAN : Perwakilan perusahaan menyerahkan bantuan air bersih kepada warga di sekitar perusahaan.
BANTUAN : Perwakilan perusahaan menyerahkan bantuan air bersih kepada warga di sekitar perusahaan.

Advertisement

PONTIANAK POST - PT. Hutan Ketapang Industri (HKI) melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa desa di Kecamatan Kendawangan. Program tersebut sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat kesiapsiagaan lingkungan terhadap potensi bencana. Program tersebut menyasar masyarakat di Desa Mekar Utama, Desa Kedondong, Desa Sungai Jelayan dan Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan. Bantuan yang diserahkan selama Oktober 2026 di antaranya pembangunan sumur bor, bantuan alat pemadam kebakaran, serta bantuan air bersih.

Program itu dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan sumber air yang memadai sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran. Sekaligus pula diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air bersih atau mengalami kesulitan memperoleh air pada musim kemarau. Fasilitas itu diharapkan mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang.

Selain itu, PT. HKI juga menyalurkan bantuan berupa alat pemadam kebakaran sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi kebakaran. Pelaksanaan program CSR itu juga direncanakan melibatkan unsur pemerintahan dan aparat kewilayahan, termasuk Kepolisian Sektor (Polsek), Dewan Adat Dayak Kecamatan serta kepala desa setempat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pemanfaatan fasilitas yang diberikan serta meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air dan pencegahan kebakaran.

Baca Juga: Sekitar 150 Titik Panas Terdeteksi di Kendawangan Ketapang, Tim Gabungan Lakukan Pemadaman

Advertisement

PT. HKI tidak hanya berupaya memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan serta kualitas hidup masyarakat.

Kepala Desa Mekar Utama, Hasbuna, menyambut baik program ini. "Terima kasih atas bantuan PT. Hutan Ketapang Industri selama ini untuk desa kami," ucap Hasbuna

Hal yang sama juga diungkapkan Junaidi, Ketua Dewan Adat Dayak Kendawangan. Dia berharap hubungan baik dan program-program yang dirancang oleh PT. HKI bisa terus bermanfaat untuk masyarakt di dalam Kawasan konsensinya. Perwakilan dari Polsek Kendawangan, Heri, mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan oleh pihak perusahaan, terutama sumur bor. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk tumbuh bersama lingkungan sekitarnya, PT. HKI akan terus berupaya mengembangkan berbagai inisiatif sosial yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan sejahtera. (ser)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Sekitar 150 Titik Panas Terdeteksi di Kendawangan Ketapang, Tim Gabungan Lakukan Pemadaman

Sekitar 150 Titik Panas Terdeteksi di Kendawangan Ketapang, Tim Gabungan Lakukan Pemadaman

Sekitar 150 titik panas ditemukan di Kendawangan, Ketapang. Tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla.

DPRD Kalbar Bakal Panggil PT MTI, Buntut Konflik Lahan dan Ancaman Penggusuran Warga Kendawangan

DPRD Kalbar Bakal Panggil PT MTI, Buntut Konflik Lahan dan Ancaman Penggusuran Warga Kendawangan

Komisi II DPRD Kalbar merespons aduan warga Kendawangan Ketapang. Pihaknya segera panggil PT MTI dan dinas terkait soal sengketa lahan.

Bermukim Sejak Sebelum Merdeka, Warga Kendawangan Kaget Ribuan Hektare Lahannya Masuk HGU Perusahaan

Bermukim Sejak Sebelum Merdeka, Warga Kendawangan Kaget Ribuan Hektare Lahannya Masuk HGU Perusahaan

Ribuan hektare lahan warga di Kendawangan Ketapang diklaim masuk HGU perusahaan. Masyarakat datangi DPRD Kalbar tuntut kepastian hukum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer