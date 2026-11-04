PT HKI Salurkan Bantuan CSR di Empat Desa Kendawangan, Ada Sumur Bor dan Alat Pemadam Kebakaran

PONTIANAK POST - PT. Hutan Ketapang Industri (HKI) melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa desa di Kecamatan Kendawangan. Program tersebut sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat kesiapsiagaan lingkungan terhadap potensi bencana. Program tersebut menyasar masyarakat di Desa Mekar Utama, Desa Kedondong, Desa Sungai Jelayan dan Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan. Bantuan yang diserahkan selama Oktober 2026 di antaranya pembangunan sumur bor, bantuan alat pemadam kebakaran, serta bantuan air bersih.



Program itu dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan sumber air yang memadai sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran. Sekaligus pula diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air bersih atau mengalami kesulitan memperoleh air pada musim kemarau. Fasilitas itu diharapkan mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang.

Selain itu, PT. HKI juga menyalurkan bantuan berupa alat pemadam kebakaran sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi kebakaran. Pelaksanaan program CSR itu juga direncanakan melibatkan unsur pemerintahan dan aparat kewilayahan, termasuk Kepolisian Sektor (Polsek), Dewan Adat Dayak Kecamatan serta kepala desa setempat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pemanfaatan fasilitas yang diberikan serta meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air dan pencegahan kebakaran.