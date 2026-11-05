Operasi Patuh Kapuas 2026 di Ketapang Catat 248 Pelanggaran dalam Sepekan, Ini Rinciannya

PONTIANAK POST - Sepekan pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026, Satuan Lalulintas Polres Ketapang mecatat 248 pelanggaran lalulintas. Selain penindakan berupa tilang, polisi juga memberikan teguran kepada pelanggar.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar semakin tertib dalam berkendara.

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"Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab kita bersama," pesannya.

Dari total 248 pelanggaran yang ditemukan selama sepekan pelaksanaan operasi, sebanyak 140 pelanggaran diberikan teguran, 56 pelanggaran ditindak melalui tilang manual, dan 52 pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile.

Advertisement Data tersebut menjadi salah satu gambaran masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Kapuas 2026 di wilayah Ketapang juga melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, serta Jasa Raharja Ketapang. Sinergi lintas instansi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh pengguna jalan.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan pelaksanaan operasi melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, patroli, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

"Kami berharap melalui Operasi Patuh Kapuas 2026 ini, masyarakat semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Jangan sampai menunggu adanya penindakan atau kecelakaan baru kita menyadari pentingnya keselamatan. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berkendara," tegas Kapolres.

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Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026 dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, saling menghargai sesama pengguna jalan, serta mematuhi setiap aturan yang berlaku.