Bupati Ketapang Mediasi Sengketa Lahan di Manis Mata, 31 Titik Bidang Tanah Diverifikasi

PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mediasikan antara masyarakat Desa Lembah Mukti, Kecamatan Manis Mata, dengan PT. Maya Agro Investama (Cargill Group), Selasa (3/11). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Ketapang tersebut membahasa permasalahan lahan.

Dalam rapat tersebut, pihak Kantor Pertanahan/ATR-BPN Ketapang, memaparkan hasil verifikasi awal berdasarkan peta dan data pertanahan terhadap 31 titik bidang tanah yang disampaikan oleh Kepala Desa Lembah Mukti.

Dari hasil pencocokan data, terdapat 22 titik bidang tanah yang berada di luar wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Maya Agro Investama. Sedangkan sembilan titik Iainnya berada di dalam wilayah IUP.

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Dari sembilan titik tersebut, empat di antaranya juga masuk dalam peta kadastral yang berkaitan dengan proses permohonan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan itu harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan fakta di lapangan, serta dengan mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat.

Advertisement Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara cermat agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Terlebih, harus ada kejelasan mengenai letak bidang tanah, kepemilikan sertifikat, status lahan, serta keberadaan tanaman yang ada di atasnya.

"Jangan sampai ada perbedaan data. Kita harus memastikan semuanya berdasarkan fakta di lapangan. Pemerintah ingin persoalan ini diselesaikan secara adil, sehingga hak masyarakat terlindungi dan perusahaan juga mendapatkan kepastian hukum," tegas Alex.

Sebagai tindak lanjut, bupati menginstruksikan tim gabungan yang melibatkan Kantor Pertanahan/ATR-BPN, Distanakbun, pihak perusahaan, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara bersama-sama.