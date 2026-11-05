Akhir Pelarian Amok, Bandar Sabu Ketapang, Terancam Hukuman Mati

PONTIANAK POST – Polres Ketapang membekuk seorang pria berinisial BH alias Amok (45), yang diduga sebagai bandar narkotika jenis sabu, di kediamannya di Jalan R. Suprapto Gang Nyiur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Selasa (3/11) sekitar pukul 16.30 WIB.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 47 paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat total 18,15 gram bruto. Petugas juga mengamankan uang tunai Rp112.320.000, timbangan digital, dan sejumlah telepon genggam.

Advertisement Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama menyebut uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu yang telah beredar di masyarakat. Menurutnya, kondisi itu menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian karena sebagian barang haram tersebut diduga telah sampai ke tangan pengguna sebelum pelaku ditangkap.

Penangkapan Amok berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas peredaran narkoba di Kelurahan Sampit. Saat petugas mendatangi rumah tersangka, ia sempat berusaha melarikan diri dan bersembunyi di atas plafon rumah tetangganya. Namun, upaya tersebut gagal dan petugas berhasil mengamankannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Amok dinyatakan positif mengandung metamfetamin melalui tes urine. Ia juga mengakui barang bukti yang ditemukan di kamarnya merupakan miliknya.

Advertisement Kepada penyidik, tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pemasok berinisial YD. Polisi telah menetapkan YD dalam daftar pencarian orang (DPO) dan masih melakukan pengejaran.

Kapolres mengatakan pengungkapan tersebut menjadi keberhasilan sekaligus peringatan bagi jajarannya. Uang tunai yang disita menunjukkan besarnya peredaran sabu yang diduga telah berlangsung di tengah masyarakat.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk keberhasilan sekaligus bahan evaluasi bagi kami Polres Ketapang karena barang haram berupa sabu sebagian besar sudah sempat beredar kepada para pengguna di Ketapang yang tercermin dari angka uang tunai senilai Rp112 juta yang berhasil kita sita,” ujar Putra.

Ia menegaskan, peredaran narkoba dapat memicu kejahatan lain dan merusak kualitas sumber daya manusia. Dampaknya dinilai mengancam masa depan generasi muda serta pembangunan Kabupaten Ketapang.