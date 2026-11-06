Polres Ketapang Sita Rp112 Juta dan 18,15 Gram Sabu dari Pria yang Diduga Pengedar Narkoba

PONTIANAK POST - Polres Ketapang berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis sabu berinisial BH alias Amok (45). BH ditangkap di kediamannya di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, pada Selasa (3/11) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 47 kantong plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat total 18,15 gram, uang tunai senilai Rp112.320.000, timbangan digital dan telepon genggam. Uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu yang telah beredar di masyarakat.

Penangkapan BH bermula dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah Kelurahan Sampit. Saat petugas mendatangi lokasi pada Selasa sore, tersangka sempat berupaya kabur dan bersembunyi di atas plafon rumah tetangganya sebelum akhirnya berhasil diamankan. Hasil interogasi dan tes urine menunjukkan bahwa tersangka positif mengandu Metamfetamin dan mengakui seluruh barang bukti di kamarnya adalah miliknya. Tersangka juga mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pemasok berinisial YD yang saat ini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, menegaskan bahwa pengungkapan kasus yang menjerat residivis narkoba ini menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Polres Ketapang karena sudah ada Narkoba jenis sabu yang beredar di masyarakat yang dijual oleh pelaku.

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