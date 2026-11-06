Bupati Ketapang Kukuhkan Pengurus GOW 2026–2031, Dorong Organisasi Wanita Bersatu dan Berdaya

PONTIANAK POST - Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Ketapang masa bakti 2026–2031, dikukuhkan. GOW Ketapang dipimpin Eny Kusnawati Jamhuri Amir. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, di Pendopo Bupati Ketapang, Kamis (5/11).

Alex menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal dari amanah dan tanggung jawab untuk membesarkan organisasi serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap GOW dapat menjadi wadah pemersatu sekaligus mediator komunikasi dan koordinasi berbagai organisasi wanita yang ada di Kabupaten Ketapang,” harap Alex.

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Menurutnya, keberagaman organisasi yang tergabung dalam GOW merupakan potensi besar yang dapat menjadi kekuatan apabila dibangun melalui kebersamaan dan kolaborasi.

Pemerintah Kabupaten Ketapang membuka ruang seluas-luasnya bagi GOW dan seluruh organisasi yang bernaung di dalamnya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga.



Bupati juga mendorong para pengurus agar aktif menghadirkan ide dan gagasan kreatif serta mengisi kegiatan organisasi dengan aktivitas positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Advertisement Dia mengingatkan bahwa organisasi sosial membutuhkan ketulusan dan semangat pengabdian. Karena itu, seluruh pengurus diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan di tengah tanggung jawab keluarga maupun aktivitas masing-masing.